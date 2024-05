Lasi prepara ad affrontare la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta il 15 maggio all'Olimpico di Roma, ma dovrà farlo senza Manuel, squalificato. Allegri sta valutando attentamente chi affidare il centrocampo in questa partita così importante.Secondo il Corriere di Torino, l'allenatore potrebbe concedere minuti a Nicolussi Caviglia in occasione della partita di domenica contro la Salernitana. L'ultima volta che il centrocampista valdostano è sceso in campo risale a due mesi fa. Nicolussi Caviglia è in pole position per una maglia da titolare. In questa stagione, ha giocato dal primo minuto solo tre volte: contro l'Inter, il Monza e la Salernitana, e ha avuto solo altri due spezzoni di gioco contro l'Udinese e l'Atalanta. Ha accumulato 8 presenze, totalizzando 283 minuti in campo.