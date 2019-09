Come racconta CalcioGrifo, Nicolussi Caviglia può lasciare presto la Juve. Il talentino bianconero, l'anno scorso all'esordio assoluto in Serie A, è stato infatti bloccato dal Perugia in questa fase di mercato. Se la squadra di Oddo dovesse registrare movimenti in uscita, il giocatore raggiungerebbe immediatamente la squadra umbra. Il classe 2000 ha già parlato con il direttore tecnico Goretti: vuole fare esperienza dopo tanta Primavera e buon inserimenti con la prima squadra. Balic è arrivato, ora Nicolussi. Ci vuole tempo: ma l'ex campione del mondo sta mettendo su un'ottima squadra.