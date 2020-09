Hans Nicolussi giocherà questa stagione in Serie A, anche se probabilmente non lo farà con la maglia della Juventus. Poco spazio per lui, possibile un prestito in uno dei tanti club che si sono informati su di lui, tra cui Sampdoria, Spezia, Genoa e Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista bianconero avrebbe dato preferenza ai ducali, che vorrebbero prelevare il suo cartellino con la formula del prestito con diritto di riscatto.