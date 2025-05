CM - Nicolussi Caviglia, scout del Milan a Venezia: la situazione (che riguarda anche la Juventus)

Getty Images

Nella difficile stagione del, che si chiuderà questa sera proprio contro la Juventus , è emerso un protagonista capace di distinguersi con prestazioni brillanti:. Il centrocampista ha mostrato tutto il suo repertorio fatto di qualità tecniche, resistenza fisica, personalità e una notevole capacità di finalizzare da fuori area. L'ex giocatore della Vecchia Signora si è guadagnato un posto tra i centrocampisti più interessanti della Serie A, con uno score di 4 goal e 2 assist. Il prodotto del vivaio bianconero è ormai sotto i riflettori e potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato.

Nicolussi Caviglia-Milan: cosa succede

Quanto guadagna la Juventus

Nicolussi Caviglia-Venezia, i numeri della stagione

Presenze: 34

Minuti: 2.780

Goal: 4

Assist: 3

Tra i club maggiormente interessati a Nicolussi Caviglia c'è anche il. Il centrocampista classe 2000 piace molto sia a Geoffrey Moncada che al nuovo ds Igli Tare. A confermare l’interesse rossonero, l'annunciata presenza degli osservatori rossoneri allo stadio Penzo per il match di questa sera, stando a quanto riportato da Calciomercato.com. Una partita dal sapore speciale per Hans, che affronterà la sua ex squadra, ma che potrebbe rappresentare anche l’inizio di un nuovo capitolo.Il Venezia osserva la situazione con soddisfazione, consapevole che una cessione del giocatore potrebbe portare un importante introito. Il club lagunare ha un obbligo di riscatto fissato a, ma oggi il valore di mercato del giocatore è almeno raddoppiato, se non triplicato. Il Milan continua a monitorare da vicino Nicolussi Caviglia: la missione al Penzo potrebbe rappresentare un punto di svolta.





