Brutta notizia per, il centrocampista classe 2000 che la Juventus ha girato in prestito al Parma nell'ultimo mercato: il giocatore ha finito la stagione per una lesione completa del legamento crociato anteriore. Poco dopo la notizia Nicolussi Caviglia ha mandato un messaggio su Twitter, al quale l'account della Juventus ha risposto subito con un grande in bocca al lupo. La società vuole far sentire tutto il suo sostegno al ragazzo in questo momento difficile per la sua carriera.