Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus in prestito al Perugia, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: "La Serie B? Sicuramente è utile per la mia crescita, il mio obiettivo adesso è quello di crescere. Oltre a questo, anche ottenere risultati. Abbinando le due cose cercherò di crescere sempre meglio".



CORONAVIRUS – "Sicuramente è un problema che riguarda tutti, abbiamo avuto le direttive di indossare le mascherine e lo abbiamo fatto. E’ un periodo di difficoltà e dobbiamo uscirne tutti insieme".



JUVE – "Gioco per la mia famiglia perché ha fatto tanti sacrifici, ogni vittoria la dedico a loro e ovviamente ai miei compagni di squadra che mi hanno insegnato tanto".



OBIETTIVO AL PERUGIA – "Da qui alla fine è fondamentale pensare partita dopo partita, è una classifica che con un paio di vittorie di fila ti porta in alto o viceversa. Pensiamo alla prossima, contro l’Ascoli, perché sarà una gara molto importante".