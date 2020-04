A Tuttosport, Nicolussi Caviglia ha parlato della sua esperienza al Perugia e della voglia di tornare alla Juventus. "Da inizio stagione vado a lezione con Falzerano che però è più bravo di me. La musica di Cosmi nello spogliatoio? È bella e ci dà la carica, ma è difficile suonarla al piano e così mi butto più sul... classico". Il mito? Cruijff: "In questi giorni leggo ma guardo anche molte partite e mi aggiorno, continuando poi a studiare il mio mito Johan Cruijff. Mi sono appassionato a lui, grandissimo calciatore e poi grandissimo tecnico, perché mia zia vive in Olanda e vado spesso a trovarla lì, dove ora c'è anche mia sorella che studia danza classica. Sono affascinato dalla sua figura".