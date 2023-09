Dopo le parole di Massimiliano Allegri, che aveva dichiarato come Paul Pogba fosse un giocatore "diverso" rispetto agli altri, anche Hans Nicolussi Caviglia, nell'intervista sul canale Twitch della Juve, ha dato ragione al tecnico: "Alla Juve quando vedo che si allena Pogba è una gioia per gli occhi, l'ho vissuto quando era qui alla prima esperienza, io ero raccattapalle. Poi ritrovarselo in campo e capire la persona che è, si vede che è di un'altra categoria."