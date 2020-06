Mamma mia, che partita. E come cresce, Nicolussi Caviglia. Il giovane talento scuola Juve ha fatto impazzire i tifosi del Perugia. Nel bene e nel male, s'intende. Perché già a inizio ripresa - nella gara tra i rossi di Cosmi e l'Ascoli - si era divorato un gol già fatto dopo un grandioso assist di Bonaiuto. Poi? Poi la magia: Nicolussi si è liberato in area piccola e ha colpito di testa su assist di Iemmello, bucando un altro ex Juve come Leali. Il suo gol ha portato i tre punti al Perugia: meritatissimi.