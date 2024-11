CHE GOL DI HANS NICOLUSSI CAVIGLIA!!!

CHE GIOCATA DI GAETANO ORISTANIO

Hansha segnato il suo primo gol con la maglia delin grande stile, anche se non è bastato a evitare la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Parma. Al 5' del primo tempo, il centrocampista ha raccolto un cross dalla destra, controllando perfettamente di petto prima di scaricare un sinistro preciso in porta. È stata una conclusione potente e precisa, che ha lasciato immobile il portiere e fatto esultare i tifosi veneziani.