Le parole di Hans Nicolussi Caviglia a Juventus Tv: RIENTRO – “Emozioni forti, è stata una partita a cui tenevamo molto, perché non eravamo mai andati alla fase nazionale dei playoff. A fine partita, molta gioia ed entusiasmo”



LA CHIAVE – “L’entusiasmo dal primo minuto, loro erano esperti, noi eravamo giovani ma abbiamo compensato così. Non una partita tecnica, ma di rabbia, di voler conquistare il risultato. Ci tenevamo molto, il vantaggio ci ha dato l’entusiasmo per difendere”



INFORTUNIO – “Ho passato momenti duri, ma non ho mai perso la speranza. Dopo l’intervento dopo l’infortunio, ne ho avuto solo uno, era rimasto un “fast-fix”, una barretta di ancoraggio all’interno dell’articolazione, che creava infiammazione e gonfiore. In questa situazione ho anche giocato degli spezzoni in autunno, ma dopo una corsetta il ginocchio si gonfiava. A marzo, insieme alla società, abbiamo deciso di optare per una artroscopia diagnostica, per cercare il problema, visto che gli esami erano negativi. Il prof. Rossi ha trovato dei frammenti e li ha rimossi. Ringrazio, la società e tutto lo staff medico, per avermi sostenuto e portato verso la comprensione del problema, aiutato a capire cosa succedeva. Riparto con la stessa passione, determinazione e rabbia. Anzi, più passione di prima”.



SENSAZIONI – “Sentivo che c’era qualcosa da cambiare. Sono riuscito a fare prestazioni buone, ma sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma ora è risolta”



SOSTEGNO - “La mia famiglia mi è stata vicina, tutti quelli che mi stanno accanto. In Juventus tutti, dai direttori ai mister, anche quando non mi allenavo con la squadra parlavo con loro e vedevo gli allenamenti. Mi sono stati vicini anche quando non sembrava che facessi parte del gruppo”



UNDER 23 - “Il passaggio del turno con l’Under 23 è molto importante, non era mai successo. Siamo un bel gruppo e possiamo toglierci belle soddisfazioni.”



RENATE - “Si gioca su due partite, non possiamo pareggiare se no passerebbero loro. Avendoli incontrati li conosciamo meglio, abbiamo tanto entusiasmo e lo dimostreremo”