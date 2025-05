Nicolussi Caviglia, arrivano le scuse di Zazzaroni: 'Non dubito di serietà e onestà'

Zazzaroni si scusa con Nicolussi Caviglia

Nella serata di ieri avevano fatto discutere le parole a Pressing di Ivan Zazzaroni sul rigore concesso da Hansper un fallo su Conceicao. Ora però tramite i propri profili social arrivano le scuse di Zazzaroni con annessa spiegazione. Le sue parole"Eccoci qua. Ieri notte a Pressinge non escludo di essere stato involontariamente allusivo dopo che dall'alto è scesa la reprimenda biasinica. Sono un bolognese che si scalda in fretta.: difesa schierata e pallone inattaccabile.tuttavia per la sua condizione di ex l'episodio diventa cibo per maliziosi.

. Le offese dei tifosi da social non mi toccano, non querelo nessuno perché per natura sono portato a rispondere con dei vaffa diretti e a bloccare. Escludo i commenti - è il minimo - per silenziare l'ignoranza di qualcuno. Dimenticavo: situazione identica, ma a parti invertite, sai che casino... Buona giornata".