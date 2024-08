Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, affrontando diverse tematiche, tra cui l'esclusione di Tanner. Riguardo alla situazione del centrocampista statunitense, Di Francesco ha dichiarato: "Preferisco concentrarmi sui giocatori che ho a disposizione. Lascio che sia la società a discutere di lui. Se mi chiedete cosa penso di Tessmann come calciatore, vi posso dire che è un ottimo giocatore. Tuttavia, in questo momento, non rientra nel progetto. È una questione che va gestita con la società, e il ruolo dell'allenatore in queste situazioni è limitato."Attesa per l'arrivo in Laguna di Hans, che potrebbe diventare una pedina fondamentale per la squadra. Tuttavia, la situazione di Tessmann rimane una grana da risolvere, con Di Francesco che riconosce la necessità di affrontare la questione insieme alla dirigenza.