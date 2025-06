Nicolò Savona a Tuttosport: ‘Nello spogliatoio lo stesso entusiasmo di inizio stagione. Da Motta a Tudor ecco cosa è cambiato’

Getty Images

Le parole di Savona

Le parole di Nicolòa Tuttosport, alla vigilia del debutto al- «Ci siamo preparati molto per affrontare questo tipo di competizione. Ci stiamo allenando al meglio andando forte, come sempre. Essere qui per noi è una grande soddisfazione, perché non tutte le squadre sono state chiamate…»- «È vero, abbiamo giocato tante partite quest’anno, ma nello spogliatoio c’è lo stesso entusiasmo di inizio stagione. É un’occasione stimolante».

- «Un bilancio del mio primo anno alla Juve ? Sono contento, tra alti e bassi ho giocato tanto, e questo è stupendo. Non avrei mai pensato di fare tutte queste presenze al mio primo anno di A. Con Motta giocavo da terzino, mentre adesso sono sceso in campo diverse volte da terzo di difesa. Un ruolo che ho interpretato già in Next Gen. Non ho mai giocato da centrale nei tre dietro, ma sono a completa disposizione del mister».- «Li abbiamo studiati con i video: è una squadra che non va sottovalutata, perché gioca in un campionato completamente diverso dal nostro. Per batterli dovremo focalizzarci sui noi stessi, e fare la nostra partita».- «Se preferirei un gol in Champions o uno nella finale del Mondiale per Club? Dico il secondo, a patto che sia decisivo per la vittoria». RINNOVO - «Una grandissima soddisfazione: sono qua alla Juve da quando ho otto anni, quindi arrivare a questo traguardo non può che rendermi felice».