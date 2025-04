Nicolò Savona: 'Gli standard della Juventus non si trovano da nessun'altra parte'

Getty Images

Le parole di Savona sulla Juventus Next Gen

Anche, dopo Claudio Chiellini il tecnico Massimo Brambilla , ha parlato ai microfoni del magazine Ultimo Uomo, che ha realizzato un reportage "dentro" il mondo della Juventus Next Gen - "Per me è una questione di esperienza, prima di tutto. Noi arriviamo dal campionato Primavera, per esempio, dove giochiamo sempre contro ragazzi della nostra età, quindi contro giovani che non hanno quella furbizia, quella malizia che può avere magari uno di 25-30 anni, che è già in quel mondo da parecchio. E in più, vivi spogliatoi importanti e vai a giocare in piazze vere, imparando tantissimo. Il salto dalla Serie C alla Serie A poi non è mai facile, ci sono comunque due categorie di mezzo. Io però penso che abituandosi gradualmente a un certo tipo di allenamenti, di ritmi, di livello dei compagni, dopo un po' le cose diventano meno difficili. Proprio perché sono graduali".

Le parole di Daffara sulla Juventus Next Gen

"Restare sempre all'interno di una società come la Juventus è un grande vantaggio perché ha tutta un’altra disponibilità rispetto ad altri club. Io per esempio dopo la Primavera sono uscito un anno, in prestito alla SPAL, e ho notato subito le differenze. E non perché sia andata male lì, anzi io mi sono trovato molto bene alla SPAL e ne ho un bellissimo ricordo, però sicuramente tutte le strutture, le persone e gli standard che ti trovi a disposizione nella Juventus, non le puoi avere da nessun'altra parte a questo livello".Gli ha fatto eco, portiere classe 2004 che giusto una settimana fa è stato convocato in Prima squadra da Igor Tudor per la trasferta di Roma, al posto dell'infortunato Mattia Perin: "Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E non dico che sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere - anche solo andare a vivere da solo in un'altra città, lontano da casa e famiglia, cambiare le abitudini di vita, insomma cose non per forza legate al calcio. Però ovviamente stando alla Juventus, tutta l’attenzione e la protezione che senti di avere da parte del club sono d’aiuto. E nella Next Gen ti crescono con una certa mentalità, quella che serve per arrivare in un club di primo livello come la Juventus. Se avrò un’occasione qui, non vedo motivo per cui dovrei andare a giocare altrove".