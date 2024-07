Tra i vari giocatori che questa mattina si sono presentati al JMedical per le visite di inizio stagione c'era anche Nicolò, uno dei talenti emergenti dellada tenere d'occhio nelle prossime settimane. Il terzino destro classe 2003 ha impressionato lo staff tecnico con le sue prestazioni nelle giovanili e ora sarà osservato da vicino anche da, che lo porterà con sé in ritiro per valutare il suo potenziale adattamento alla prima squadra per la prossima stagione. Insieme a Savona c'era anche Jonas Rouhi, difensore classe 2004.