"Nicolò, rimani?". "Non lo so...". Questa la breve conversazione tra un tifoso dellaall'esterno del, dove il giovane centrocampista, reduce dall'esperienza alla Cremonese, si è presentato nelle prime ore di questa mattina per sottoporsi alle visite mediche di rito, dopo la prima tranche di ieri. Effettivamente il futuro del classe 2001 piacentino resta ancora tutto da definire: per lui rimangono vive diverse ipotesi, da quella di un nuovo prestito alla permanenza in prima squadra agli ordini di Massimiliano, ma il primo nodo da sciogliere è sempre quello relativo al possibile rinnovo di contratto.