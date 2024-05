Juventus, l'attesa è finita: bentornato Nicolò Fagioli

Lo ricordate lo sguardo basso, a tratti perso, probabilmente pensieroso, di Nicolòche lasciava il ritiro della Nazionale per gli interrogatori in seguito alla scoperta delle scommesse e la conseguente? Uno sguardo che colpisce, di chi era pentito e soprattutto sapeva a cosa stesse andando in contro, ma forse non fino in fondo. Per un calciatore infatti la routine è sempre quella: allenamenti, partite, partite e allenamenti.Probabilmente il sentimento a prevalere è la frustrazione.I giorni passano, forse lenti, gli incontri obbligatori per parlare della ludopatia e il percorso lungo e a tratti tortuoso. Ciò che è certo è che in questi lunghi mesi Nicolò è cresciuto come uomo, conoscendo a fondo alcuni aspetti di sé stesso.. La squalifica è terminata ieri e se è vero che l'attesa aumenta il desiderio lo dimostra quella torta pubblicata dallo stesso centrocampista su Instagram per festeggiare il suo possibile ritorno in campo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.