Nicolò Fagioli può giocare il Mondiale per Club con la Juventus?

Fagioli può giocare il Mondiale per Club con la Juve?

Nicolòpotrebbe essere uno dei protagonisti della Juventus al prossimo Mondiale per Club 2025. Il centrocampista classe 2001, attualmente in prestito alla, è al centro di alcune valutazioni di mercato: i viola infatti non sembrano intenzionati a riscattarlo, aprendo così alla possibilità concreta di un suo ritorno a Torino. Questa situazione apre uno scenario interessante:, da regolamento FIFA, sarebbe idoneo a partecipare alla competizione con la maglia bianconera.

Il regolamento del nuovo Mondiale per Club prevede che un giocatore possa prendere parte al torneo con una squadra se regolarmente registrato nella rosa entro i limiti previsti. Nel caso di Fagioli , il prestito alla Fiorentina non rappresenta un ostacolo. Con il mancato riscatto, il centrocampista tornerebbe a tutti gli effetti un calciatore della Juventus prima dell’inizio del torneo previsto per il 14 giugno 2025.Dal punto di vista tecnico, la Juventus potrebbe beneficiare del rientro di un giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile e già abituato ai meccanismi della squadra. Fagioli potrebbe essere una pedina importante per Tudor (o per il nuovo tecnico bianconero, se ci saranno cambiamenti), offrendo qualità e visione di gioco a centrocampo. Il suo ritorno rappresenterebbe una mossa strategica anche in ottica liste, permettendo alla Juve di rinforzarsi senza dover effettuare nuovi acquisti.