Tuttosport – Nicolò Fagioli torna alla Juventus e va al Mondiale: la Fiorentina non lo riscatta

Nicolòè pronto a fare ritorno alla Juventus dopo la parentesi – più turbolenta che trionfale – alla. Come riporta Tuttosport, il centrocampista classe 2001, che aveva acquisito il giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione a una coppa europea.Con la Fiorentina ormai matematicamente esclusa dalle competizioni continentali, il club ha deciso di non procedere con l’acquisto definitivo, anche per una serie di valutazioni non solo tecniche, ma soprattutto di natura emotiva e caratteriale. Pur riconoscendo le indiscusse doti tecniche di Fagioli, a Firenze si sono sollevati dubbi sulla sua capacità di reggere la pressione e mantenere la concentrazione nei momenti chiave.

Fagioli Juve, cosa succede

Juve, tornano i prestiti

Il mancato riscatto è in qualche modo sorprendente, poiché inizialmente il giovane regista sembrava destinato a trovare nella Fiorentina un ambiente ideale per maturare. Tuttavia, i 16 milioni richiesti per l’acquisto definitivo, dopo i 2,5 già versati per il prestito, sono apparsi eccessivi per un giocatore che non ha convinto del tutto. Così, Fagioli rientrerà a Torino, dove la situazione è tutt’altro che definita, ma offre comunque nuove opportunità.Con la Juventus ancora in fase di valutazione per quanto riguarda panchina e strategia tecnica, il ritorno del centrocampista potrebbe rivelarsi un asset importante, specie se considerato nell’ottica di un ringiovanimento della rosa o di una più marcata italianizzazione del gruppo.Il suo rientro si inserisce in un quadro più ampio di ritorni in casa bianconera: tra questi, anche Rugani , Kostic, Miretti (ancora alle prese con un infortunio alla spalla), Arthur, Tiago Djalò e Facundo Gonzalez. Tutti profili che, per ragioni diverse, torneranno alla base. Per Fagioli, sarà fondamentale affrontare il ritiro estivo con la giusta testa e dimostrare a Giuntoli e alla futura guida tecnica di poter rappresentare una risorsa affidabile per la nuova stagione. Il Mondiale per club negli Stati Uniti, al via il 14 giugno, potrebbe già offrire le prime risposte.