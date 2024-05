Cosa dice il regolamento?

Data di nascita: Devono essere nati dopo il 1° gennaio 2001.

Numero di presenze in Serie A: Non devono aver disputato più di 50 partite totali in Serie A.

Presenze significative in Serie A: Non devono aver disputato 25 partite con almeno 30 minuti ciascuna nella Serie A in corso.



Chi può essere convocato



L'occasione di Fagioli

Laha ottenuto la qualificazione per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C con una vittoria per 3-1 sul campo dellaOra la squadra guidata dasi prepara ad affrontare lain una doppia sfida, con l'obiettivo di accedere alle semifinali e successivamente alle finali dei playoff.Tuttavia, in queste prossime gare potrebbe sorgere la questione della possibile convocazione di giocatori dalla Prima Squadra. Per comprendere la situazione dal punto di vista regolamentare, bisogna considerare le norme stabilite dallaNel contesto dei playoff di Serie C, i criteri per la partecipazione dei calciatori della Prima Squadra allasono chiaramente definiti:Dunque, analizzando questi requisiti, emerge che tra i giocatori della Prima Squadra ci sono quattro potenziali candidati a scendere in campo nei playoff di Serie C con la Next Gen:Tuttavia, è importante notare che, nonostante soddisfi l'età richiesta, deve essere escluso dalla lista poiché ha già superato il limite massimo diin Serie A con la Juventus.Pertanto, rimangono tre giocatori della Prima Squadra idonei per essere convocati per le partite dei playoff di Serie C con la Juventus Next Gen:. Questi calciatori soddisfano i requisiti stabiliti e potrebbero contribuire alla squadra durante questa importante fase della stagione.Realisticamente, è probabile che Brambilla decida di proseguire con i giocatori che si sono guadagnati l'accesso al secondo turno dei playoff. Inoltre, considerando chesarà convocato dallaper Euro 2024, la sua presenza potrebbe essere compromessa per le prossime partite della Juventus Next Gen.L'unico giocatore della Prima Squadra che potrebbe beneficiare di questa situazione è Nicolò. Grazie ai playoff di Serie C, Fagioli avrà l'opportunità di mettere minuti nelle gambe dopo la lunga squalifica per scommesse. Questo potrebbe aumentare le sue possibilità di ricevere una chiamata "last minute" da parte di Spalletti per essere incluso nell'organico della Prima Squadra durante questa fase cruciale della stagione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.