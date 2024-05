Anche Nicolò, presente ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, ha festeggiato con i suoi compagni dellala vittoria della, scendendo in campo per le celebrazioni e poi improvvisandosi "capo ultrà" sotto la Curva con un enorme bandierone tra le mani. I tifosi, intanto, lo invocano, mentre è già partito il conto alla rovescia per rivederlo in azione con la maglia bianconera: la squalifica per il caso scommesse è ormai ai titoli di coda, tanto che il centrocampista potrebbe essere schierato già nel match di lunedì contro il Bologna. La sua gioia trapela anche da un post sui social, dove ha condiviso un paio di foto scrivendo semplicemente "grazie". Guardalo qui sotto.