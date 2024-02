Le parole a La Stampa di Paolo, terapeuta di NicolòDEBITI DI GIOCO - «Non è l’unico ad avere debiti di gioco. E mi permetta di sottolineare un aspetto. Nel caso di Fagioli non si è trattato di calcio scommesse. Non ha mai venduto una partita. È un ragazzo come altri che ha avuto una dipendenza».SCOMMESSE SUL CALCIO - "Oltre ai casinò, che rappresentano la fetta preponderante del fatturato, online si può scommettere su tutto. E i giovani scommettono sugli sport. Tutto questo è una miscela esplosiva".SQUALIFICA - «In termini assoluti, credo che la squalifica non serva. In questo caso, forse sì. Per come è stata proposta».INCONTRI - «Raccontare pubblicamente la propria lotta alla ludopatia responsabilizza. È una forma di prevenzione. E per chi ascolta è un’educazione tra pari. Se certe cose le spiega un adulto, risulta una predica. Se le spiega un coetaneo, lo ascolti».