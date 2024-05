Le parole di Davide, primo allenatore di Nicolò, a ilBianconero:Ha un aneddoto da raccontare su Fagioli?"Non particolari, ma quando si andava in giro tutti lo conoscevano. Lui si sentiva importante, ma allo stesso tempo era un timido. Lui era iper tifoso del Piacenza, parlava sempre del suo Piacenza e gioiva per le vittorie della squadra. Io credo che quest'ultima dinamica sia per lui solo grande motivo di crescita, perché è un ragazzo intelligente e caratterialmente molto buono. Sicuramente avrà voglia di grande riscatto".