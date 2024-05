Poteva essere protagonista in campo, poteva essere la stagione della consacrazione.Non è andata così per Nicolò Fagioli però. Il centrocampista è rimasto fermo per tutta la stagione a causa del caso scommesse che l'ha coinvolto. Tuttavia il giocatore sta per fare rientro in campo, lunedì sera contro il Bologna potrebbe essere il suo momento. Intanto però l'ex Cremonese ha di chi essere felice. Ha seguito la squadra nella trasferta di Roma per la finale di Coppa Italia e ha esultato assieme ai compagni di squadra. Dopo la vittoria del suo primo trofeo in bianconero, la Coppa Italia nella serata di ieri, ha mandato un messaggio ai tifosi tramite i suoi social. Il post.