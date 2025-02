CALCIOMERCATO



Inter-Fiorentina, i numeri della partita di Nicolò Fagioli

Minuti giocati: 29'

Assist previsti: 0.05

Tocchi: 30

Precisione dei passaggi: 21/26 (81%)

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (precise): 3 (1)

Esordio in maglia della Fiorentina per Nicolòche ha avuto 29 minuti a disposizione nel corso della sfida contro l'Inter finita per 2-1 in favore dei nerazzurri di Simone Inzaghi ( con qualche polemica ). Il centrocampista arrivato a gennaio, allo scadere del calciomercato, dalla Juventus ha scatenato i tifosi sui social. Di seguito i numeri della sua sfida all'esordio (dati SofaScore):