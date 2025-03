Nicolò Fagioli e la risposta su Thiago Motta: cosa ha detto

CALCIOMERCATO

Dopo la vittoria della Fiorentina sulla Juventus nella sfida valida per la 29ª giornata di Serie A, Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione della squadra e la sua prova personale. L’ex bianconero, protagonista con due assist, si è detto soddisfatto della vittoria e del suo momento in maglia viola.VITTORIA – “Oggi era importante vincere per rimanere attaccati alle squadre davanti, ce l’abbiamo fatta e siamo contenti. Questa squadra mi ha fatto sentire subito a casa, devo ringraziare tutti: compagni, mister, società. Qui sto bene, mi diverto e sto dando tutto”.

CRISI JUVE – “Mi dispiace perché sono stato lì 11 anni, ma ora conta solo giocare e vincere per la Fiorentina”.I DUE ASSIST – “Gli assist e la prestazione sono stati belli. In generale abbiamo fatto una grande partita, anche la squadra ha pressato tantissimo e sono felice per questo”.COSA NON HA FUNZIONATO CON THIAGO MOTTA – “Non voglio parlare di un allenatore che non è più il mio. Ora sono alla Fiorentina e non penso al passato”.Fagioli si è dimostrato determinato a concentrarsi sul presente con la maglia viola, lasciando da parte i ricordi della Juventus e dimostrando sul campo il suo valore con una prestazione da protagonista.