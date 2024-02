Terzo incontro per Nicoló #Fagioli nell’ambito del suo percorso di recupero.



Oggi a Torino tra tanti ragazzi delle scuole. pic.twitter.com/laP020hLSI — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 27, 2024

Fagioli, quando finisce la squalifica

Prosegue il percorso di riabilitazione di Nicolò, ancora alle prese con la squalifica per il. Nel rispetto delle disposizioni della, nel tardo pomeriggio di oggi il giocatore dellasi è presentato all'ex teatro Araldo di Torino per il terzo dei dieci appuntamenti pubblici previsti a integrazione del piano terapeutico.il titolo del convegno con il prof. Paolo, l'esperto che lo sta seguendo nel suo percorso. Intervenuti anche tanti giovani studenti.La squalifica patteggiata dal giovane bianconero con la Federazione terminerà appena in tempo per consentirgli di scendere in campo per l'ultima giornata di campionato, che vede in programma la sfida interna tra la Juventus e il Monza, ovvero nel week-end del 24/25 maggio.