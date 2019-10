Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i pari età dell'Armenia: "L'Armenia è una squadra di gamba molto aggressiva e sappiamo che incontreremo delle difficoltà. Dobbiamo essere pronti, in questa fase dobbiamo aspettarci dei problemi che cercheremo di risolvere. Siamo appena saliti in macchina e non possiamo pretendere di essere quello che vogliamo essere. Con l’Irlanda la squadra ha evidenziato un buono spirito, con impegno e volontà".



SULL'ESPULSIONE DI KEAN - "A volte diamo giudizi troppo affrettati, quando per giudicare una persona la si dovrebbe conoscere anche nel profondo. Io so che Moise Kean si impegna, vuole fare bene e migliorare, ma credo che gli manchi ancora l'equilibrio in termini di maturità. In fondo lui è ancora un ragazzo, sbagliare è normale, ma la cosa che conta è la reazione agli errori".