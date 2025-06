Nicolas Jackson, espulsione dopo 4 minuti e le scuse al Chelsea

Getty Images

Nella seconda giornata del Mondiale per Club, il Chelsea campione in carica della Conference League ha subito una pesante battuta d’arresto contro il Flamengo, anche a causa di Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese, entrato al 64’, ha impiegato appena quattro minuti per compromettere la partita con un brutto fallo su Lucas Ayrton, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso diretto. La superiorità numerica ha spianato la strada al Flamengo, che ha siglato il gol decisivo con Wallace Yan nel finale.Jackson, già al centro di numerose voci di mercato e possibile partente dal Chelsea, si è reso protagonista in negativo di un episodio che ha lasciato il segno. Con il suo gesto ha tolto ai Blues l’opportunità di giocarsi i tre punti, e il peso dell’errore lo ha portato a scusarsi pubblicamente.

Su Instagram, l’attaccante classe 2001 ha scritto: “Voglio chiedere scusa al club, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Vi ho deluso. Sono molto arrabbiato con me stesso. Non era intenzionale, ma non cerco scuse. Mi prendo tutta la responsabilità”. E ha promesso: “Rifletterò, crescerò e tornerò più forte, per questa maglia e per chi crede in me”.