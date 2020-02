Davide Nicola sta con Max Allegri, ex allenatore della Juventus secondo cui un allenatore deve incidere soprattutto durante la partita. "Sono d’accordo - le parole del tecnico del Grifone -. La domenica è il giorno più importante e la partita rappresenta sia un esame sia il primo allenamento della settimana seguente. Io “gioco” e dopo il fischio finale mi giudico. Poi resetto tutto e riparto. L’errore è fondamentale, non bisogna averne paura: dà lo spunto per migliorare. E migliorare è bellissimo".



LAZIO - "​È uno stress-test: ossia la prova più ardua possibile per valutare dove possiamo arrivare e di quanto dobbiamo ancora crescere. Non è un problema ma un’opportunità".