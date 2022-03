Tra pochi istanti inizierà il match di campionato tra Juventus e Salernitana, con i bianconeri che sono chiamati a reagire dopo la sconfitta contro il Villarreal. Anche l'allenatore dei campani, Davide Nicola, ha analizzato la sfida contro la Juve di Max Allegri nel pre-partita e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.



'Stiamo facendo la nostra rincorsa per cercare di diventare sempre più squadra. Sappiamo che non sarà facile ma solo se giocheremo da squadra possiamo sperare di riuscire a fare un risultato positivo in questo stadio'