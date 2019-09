L'ex allenatore del Crotone Davide Nicola parla della lotta scudetto ai microfoni di Calciomercato.com: "Sulla carta e secondo il giudizio di tutti la Juventus è e resta la squadra più completa e competitiva. Poi però, confidando soprattutto nella legge dei grandi numeri, dopo otto scudetti consecutivi è legittimo che ogni sua avversaria speri che sia finalmente giunto l'anno buono per detronizzarla. Ovviamente le più autorizzate da questo punto di vista sono Inter e Napoli che proveranno in ogni modo a sfruttare gli eventuali passi falsi dei bianconeri. In particolare i partenopei mi incuriosiscono molto. Hanno un grande allenatore come Ancelotti e gli innesti di Lozano e Llorente allungano una rosa già di per sé molto valida e rodata. L'Inter è invece la squadra che personalmente mi dà la sensazione di stare lavorando meglio dal posto di vista societario. E' un'impressione che mi sorge sommando tanti piccoli segnali, come l'idea di presentarsi all'esterno eliminando quell'aggettivo 'pazza' che ne ha contraddistinto la storia recente. Questo aspetto può apparire un dettaglio ma a mio avviso dimostra come la strategia della società e del suo tecnico (che io stimo particolarmente) sia molto chiara. E poi hanno portato giocatori oltre che molto forti tecnicamente anche con tanta fame e voglia di far bene. Credo che ci divertiremo e che nel complesso assisteremo ad un campionato più equilibrato e competitivo".