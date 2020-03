Davide Nicola, allenatore del Genoa ha raccontato a Sky Sport il suo isolamento dovuto all'emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: "La sto passando al mio quartier generale, sono qui in attesa di cosa succederà. Sono rimasto in albergo. La mia famiglia è a Vigone. Sulla raccolta fondi? La parte positiva di fare un lavoro che ci dà visibilità è usarla per scopi più utili. ​Certo che manca, come a tutti gli italiani manca ritornare alla propria normalità. Apprezzeremo di più la tranquillità di poter fare il proprio lavoro facendo ciò che ci soddisfa".