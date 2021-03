Anche il Torino oggi ha perso, una sconfitta a Marassi contro la Sampdoria (1-0, gol di Candreva) che continua a tenere in apprensione la squadra granata in ottica retrocessione. Così si è espresso a Sky Sport l'allenatore del Toro Davide Nicola: "Non conosco i problemi della Juventus, so solo che il Benevento ha vinto. Noi possiamo fare punti contro chiunque e ovunque". Il derby della Mole si disputerà il 3 aprile al rientro dalla sosta per le nazionali, all'Olimpico Grande Torino. Entrambe si presenteranno alla sfida per riscattarsi.