L'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di DAZN.



'Abbiamo sempre bisogno di subire uno schiaffo prima di toglierci le preoccupazioni di dosso. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare e sono del parere che queste partite servono per crescere. Mi saerbbe piaciuto vedere cosa sarebbe accaduto se avessimo segnato almeno un gol. La Juve è calata nel secondo tempo, noi non abbiamo mai smesso di calare di intensità e sono contento di come è stata approcciata la gara. La capacità di giocare partite senza demoralizzarsi mai è fondamentale, siamo pronti ad accettare i nostri rischi, senza quelli non puoi riuscire a vincere le partite. La squadra riesce a venirmi dietro e ora dobbiamo pensare a far fruttare i risultati, dopo la sosta inizierà il rush finale. Sappiamo benissimo in che condizioni siamo partiti e che più di questo non possiamo fare. Abbiamo diversi centrocampisti bravi e l'idea è quella di far coesistere più giocatori di qualità possibile, non credo che la Salernitana abbia una strada differente se non quella di giocarsi le partite fino alla fine. So che non è facile ma è l'unico modo che abbiamo per poter esprimere realmente noi stessi.