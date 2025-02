Nico Paz, le parole sul futuro e la posizione della Juventus

Getty Images

Nico Paz, le parole sul futuro

Tra chi ha brillato in questa prima parte di stagione c'èche è arrivato in estate ma che rimane sotto il "controllo" delche può riacquistarlo per 9 milioni di euro nell'estate del 2025, per 10 milioni di euro nel 2026 e per per 11 milioni di euro nel 2027. Il giocatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport."Per adesso non sto ancora pianificando il mio futuro, sono concentrato sul Como. Poi chissà, il mio sogno sarebbe quello di tornare a giocare per il Real Madrid un giorno" ha detto il calciatore argentino. Sono circolate voci che hanno accostato Nico Paz anche alla Juventus. In Italia chi è interessato al giocatore è senza dubbio l'Inter. Tutto però dipenderà prima di tutto dalla volontà del Real. Per quanto riguarda la Juve, non risultano al momento mosse per Nico Paz.