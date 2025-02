Nico Paz-Inter: nuove voci. E per la Juventus può liberarsi Frattesi

Getty Images



Rinnovamenti in difesa: De Vrij e Acerbi in scadenza

, attualmente impegnata su tutti i fronti, è già al lavoro per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, Ausilio e Baccin, ha avviato una serie di riflessioni strategiche per rafforzare ulteriormente la rosa, puntando su innesti mirati in vari reparti. L’obiettivo è mantenere il livello competitivo elevato e, anzi, migliorare le capacità della squadra per restare ai vertici del calcio italiano ed europeo.Un settore in cui l'Inter dovrà fare delle scelte importanti è sicuramente la difesa. I contratti di Stefane Francescoscadranno alla fine della stagione, e il club nerazzurro sta già esplorando soluzioni per rinnovare il reparto. Con questi due centrali che potrebbero lasciare Milano, è necessario trovare i giusti sostituti per mantenere la solidità difensiva che ha caratterizzato il gioco di Simone Inzaghi.



Il centrocampo: Nico Paz e l'intreccio con Frattesi

Uno dei profili più discussi è quello di, difensore olandese del Bologna e seguito anche dalla Juventus. Beukema ha in generale attirato l’attenzione di molti club, ma l’Inter sembra essere in prima fila per un possibile trasferimento. Tuttavia, non è il solo nome sulla lista di Marotta e soci, che continuano a monitorare diverse opzioni sul mercato per rinforzare la difesa.Anche a centrocampo, l’Inter sta preparando delle mosse significative. Dopo l’investimento su Luka Sucic, proveniente dal Salisburgo, il club nerazzurro ha messo nel mirino un altro talento importante:. Il centrocampista argentino, classe 2004, è uno dei gioielli più promettenti del Como, dove ha già messo in mostra il suo talento, attirando l’interesse di diverse big del calcio italiano.Nico Paz è stato acquistato dal Real Madrid nell’estate 2023 per 6,5 milioni di euro, con il club spagnolo che detiene il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra che può farlo rientrare nella capitale con cifre crescenti fino al 2027. Nonostante questa clausola, l’Inter è intenzionata a tentare l’affondo per il giovane centrocampista. Il club nerazzurro potrebbe garantirgli più spazio rispetto al Real Madrid, che potrebbe optare per il suo ritorno, ma che al momento non gli offre lo stesso palcoscenico.Parallelamente, il ritorno di Davide Frattesi è sempre un tema caldo. Il centrocampista ex Sassuolo è stato a lungo nei radar della Juve, che ha intenzione di tornare alla carica per il suo acquisto. Frattesi rappresenta una pedina ideale per completare il centrocampo bianconero, grazie alla sua dinamicità, visione di gioco e capacità di inserimento.