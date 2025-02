Nico Paz e la risposta sul futuro: 'Magari tra 3 o 4 anni...'

Getty Images



Nico Paz, nessuna cessione imminente

Il Como guarda al futuro con ambizione e con un progetto solido, ma senza perdere di vista la sostenibilità economica. A confermarlo è, manager indonesiano e presidente del club, che in un’intervista a Calcio&Finanza ha parlato anche di Nico Paz, il giovane talento argentino che sta attirando sempre più attenzioni sul mercato.Suwarso è stato chiaro sulla strategia del Como: il club non ha alcuna intenzione di vendere i propri gioielli a breve termine. "Non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. Forse tra tre o quattro anni, perché sarebbe ingenuo non riconoscere che i ricavi dalle cessioni fanno parte del business", ha dichiarato.



Un modello di crescita sostenibile

Il presidente ha poi sottolineato che il Como gode di una solida base economica, grazie al supporto dei fratelli Hartono, proprietari della società. "Non siamo a corto di soldi, siamo ben supportati", ha affermato, rivelando anche che il club ha già tentato di acquistare giocatori di alto profilo, ma senza successo.Infine, il presidente ha ribadito la visione del Como: costruire un progetto solido senza cedere alla tentazione di spese eccessive. "Siamo in un momento in cui, se lasciassimo che il nostro ego guidasse le nostre decisioni, probabilmente faremmo un’offerta per ogni giocatore del mondo. Ma non lavoriamo così", ha dichiarato.L’obiettivo è far crescere il club in modo sostenibile, puntando a generare entrate autonomamente: "I nostri proprietari non ci supporteranno finanziariamente all’infinito se non iniziamo a guadagnare da soli. Dobbiamo costruire il business".Un messaggio chiaro: il Como vuole crescere, ma senza bruciare le tappe. E Nico Paz, per il momento, resterà un pezzo fondamentale del progetto.