Nico Gonzalez, un'occasione clamorosa fallita poi si spegne. Esattamente l'atteggiamento di cui la Juventus non ha bisogno

Juventus-Empoli, la serata di Nico Gonzalez

Nico Gonzalez, mai incisivo



Juventus-Empoli, i numeri della partita di Nico Gonzalez

Minuti giocati: 60'

Goal: 0

Tocchi: 40

Precisione dei passaggi: 78%

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (precise): 1 (1)

Dribbling tentati (riusciti): 1 (0)

Grandi occasioni da rete mancate: 1

Possesso perso: 13

ieri sera contro l'Empoli è stato esattamente ciò che un tifoso non vorrebbe vedere in campo nella propria squadra del cuore. Impalpabile, opaco, non decisivo, mai al posto giusto. La partenza è stata solo. Kolo Muani lo lancia a tu per tu con il portiere dell'Empoli e l'argentino non inquadra nemmeno la porta. Da lì inizia una serata che si rivelerà essere tutto meno che positiva.Quella è la sliding door della sua partita.con il passare dei minuti. In campo formalmente ci resta per un'ora ma i numeri della sua gara sembrano dire decisamente altro. Occasioni di quel genere vano certamente concretizzate o, per lo meno, va centrata la porta. Quando la palla però scotta un po' di più ecco che la Juventus crolla, affonda, sembra quasi farsi del male da sola.Nico non incide, anzi, proprio non è in gara. Thiago Motta aveva creduto molto nell'argentino, preferito a Mbangula e anche a Yildiz, ma evidentemente qualcosa è mancato nella serata dell'Allianz Stadium. Nico infatti da trascinatore si è trasformato in trascinato, totalmente in balia. Annullato dai difensori avversari, fino alla sostituzione. A mancare però è l'atteggiamento, quando la situazione si mette male servono leader, serve grinta, e questo è proprio quello che è mancato a Nico che si è fatto abbattere dal primo errore.





