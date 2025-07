Nico Gonzalez, una stagione flop ed è già sul mercato: quanto visto alla Fiorentina era un'illusione?

Getty Images



Perchè la Juventus ha scelto Nico Gonzalez?

Arrivato a Torino tra l'entusiasmo generale. Nico Gonzalez sembrava potesse essere ciò che la Juventus in quel momento stava cercando. La Juventus infatti lo aveva acquistato nel momento in cui dal mercato estivo scorso erano usciti Samuel Iling Junior, Federico Chiesa e Filip Kostic. Servivano quindi necessariamente rinforzi sulle corsie e il prescelto è stato Nico Gonzalez che all'epoca giocava alla Fiorentina.Sicuramente per la sua duttilità. Madama avrebbe potuto schierarlo sia come esterno offensivo, su entrambe le corsie, che come seconda punta o falso nove. Quindi ecco poteva apparire un ottimo rinforzo. Oltre ai numeri che parlavano prima del suo arrivo. Con la maglia della Fiorentina infatti il classe 1998 argentino Nico Gonzalez aveva collezionato 125 presenze condite da 38 goal e 19 assist. Dei numeri che facevano pensare che a Torino avrebbe potuto fare il salto di qualità decisivo per diventare un giocatore importante della Juventus.



I numeri di Nico Gonzalez con la Juventus in Serie A

Partite giocate: 26

Da titolare: 23

Media minuti: 68

Goal: 3

Assist: 2

Al suo arrivo infatti le sensazioni erano quelle che agli ordini di Thiago Motta Nico dovesse essere uno dei titolari inamovibili. Una certezza su cui fondare la nuova Juventus. Il castello però si è sgretolato prima ancora di porre le fondamenta. Tra i numerosi infortuni, tra le scelte tecniche, Nico si è lentamente spento, diventando quasi la brutta copia di sè stesso . Poco incisivo, con pochi guizzi offensivi e anche cambiandogli ruolo il risultato non è cambiato.I suoi numeri alla Juventus evidenziano la differenza di quanto visto in viola. Ecco perchè ora è già sul mercato e la volontà della Juventus sarebbe quella di lasciarlo partire già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.