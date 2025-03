Nico Gonzalez titolare con l'Argentina? Quando gioca e contro chi

MARCELO ENDELLI

Nella giornata di ieri ci sono stati i primi impegni dei giocatori della Juventus con le rispettive Nazionali. Dama anchecon Turchia e Olanda. Impegni dei bianconeri che proseguiranno anche nelle prossime ore. Pronto a scendere in campo infatti è Nico Gonzalez con l'Argentina.I Campioni del Mondo sono impegnati nelle qualificazioni sudamericane per il prossimo Mondiale e giocheranno contro l'Uruguay.. Match in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, con calcio d'inizio a mezzanotte e trenta.

Nico Gonzalez gioca con l'Argentina?

Qualche dubbio di formazione per Scaloni, soprattutto in attacco, dove non ci sono né Lionel Messi né Lautaro Martinez.Il giocatore della Juventus è in ballottaggio con Nico Paz ma può partire dal primo minuto e provare così a riscattarsi dopo questi mesi complicati a Torino. Lo spera anche Thiago Motta che potrebbe ritrovare un giocatore con più fiducia rispetto a quello che ha lasciato Torino dopo Fiorentina-Juventus.