Nico Gonzalez scalpita: il retroscena sul gesto con Scanavino alla Continassa

VALERIO_PENNICINO

Il gesto di Nico Gonzalez con Scanavino

Nonostante le ultime deludenti prestazioni,è pronto a prendersi un'altra maglia da titolare nel match di domenica trae Udinese, fondamentale per la corsa al quarto posto dei bianconeri. L'argentino ritroverà al suo fianco Kenan Yildiz, finalmente al rientro dopo i due turni di squalifica, mentre vedrà davanti a sé Randal Kolo Muani, in goal nella sfida contro la Lazio e pronto a prendere di nuovo il posto di Dusan Vlahovic, che comunque pare aver recuperato al 100% dal problema fisico che lo ha fermato di recente.

Nico Gonzalez, tra l'altro, sembra carico: ieri, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, è stato tra i primi a presentarsi alla Continassa con tanto di stretta di mano all'ad, a bordocampo prima dell'allenamento. Un segnale positivo, di concentrazione e dedizione alla causa, da parte di un giocatore che in questa stagione non ha rispettato le aspettative ma vuole sicuramente tornare a essere protagonista a suon di goal e assist.