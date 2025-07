Nico Gonzalez resta sul mercato: la Juve fissa il prezzo

Getty Images

Nico Gonzalez ha vissuto una parabola negativa alla sua prima stagione con la maglia della Juventus. Arrivato verso la fine del mercato, l'obiettivo era diventare uno dei titolari per Motta e confermarsi come uomo in più, sia sull'esterno sia come trequartista. La continuità, però, non c'è mai stata: l'argentino ha saltato tante partite per infortunio, e quando è tornato ha faticato a segnare,Nonostante nelle ultime gare di campionato avesse guadagnato la fiducia di Tudor, il Mondiale per Club ha mostrato come sia finito indietro nelle sue gerarchie. La Juve l'ha messo sul mercato già da qualche giorno, e non ha nascosto la sua volontà di cederlo, soprattutto per chiudere altre operazioni nello stesso reparto, come

Il prezzo per Nico Gonzalez, come raccontato da Tuttosport,: la cifra è comunque inferiore all'investimento effettuato per il suo trasferimento, corrispondente a circa 41 milioni e mezzo tra prestito, riscatto, bonus, oneri e accessori.