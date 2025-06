Nico Gonzalez può lasciare la Juventus? Cosa filtra

La Juventus lavora sul mercato. Ci sono diversi fronti di cui si sta occupando il direttore generale Comolli, che dal suo arrivo ha già mosso i primi passi decisivi per la nuova Juve: dalla conferma di Tudor al rinnovo di Savona, fino alla conferma dei prestiti diper il Mondiale per Club.Il mercato dei bianconeri passa anche dalle cessioni, e nelle ultime ore ci sono due situazioni importanti sul fronte Premier League: sono in trattativa aperta con il Nottingham Forest , che può acquistare entrambi i giocatori per una cifra che si aggira sui 23 milioni di euro. La linea della Juventus, infatti, è chiara: "Non si devono cedere i big", parola di Igor Tudor.

Chi sono, dunque, i sacrificabili? Tra questi, potrebbe esserci anche: l'argentino sembra essere scivolato più indietro nelle gerarchie e nelle ultime settimane sono circolate alcune voci di mercato sulla sua possibile partenza. Nessuna offerta e nessuna trattativa è cominciata, ma la sua cessione non è uno scenario del tutto irrealizzabile.