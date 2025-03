Nico Gonzalez può lasciare la Juventus?

Ormai anche lui ha l'etichetta del "flop". La prima stagione alladisi sta rivelando tutt'altro che positiva, tra prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative e gli stop dovuti ai problemi fisici che non gli hanno consentito di mantenere una buona continuità di rendimento. Ecco perché, non diversamente da un Douglas Luiz, l'argentino potrebbe partire in estate, secondo La Gazzetta dello Sport, lasciando i bianconeri dopo appena un anno da quell'investimento da 33 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.

I numeri di Nico Gonzalez

Presenze: 26

Minuti: 1.557

Goal: 3

Assist: 4

La situazione di Nico, insomma, è da monitorare, con la speranza che possa rendersi utile alla Juve almeno nel rush finale di stagione. Credibilmente, poi, bisognerà capire se e quale mercato avrà, anche per non disperdere del tutto la spesa effettuata per lui nel recente passato convincendo la Fiorentina a lasciarlo partire.