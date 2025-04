Nico Gonzalez o Kolo Muani: chi gioca trequartista al fianco di Yildiz in Juventus-Lecce?

Giornata di vigilia in casae quindi occasione utile per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. I bianconeri, infatti, scenderanno in campo domani sera per ospitare ilnell'anticipo serale della 32esima giornata del campionato di, che si giocherà all'Allianz Stadium.Per la Juve l'imperativo è ovviamente quello di tornare alla vittoria, dopo il pareggio di Roma, per avere la certezza di riportarsi al quarto posto in classifica, visto che nella stessa giornata ci sarà anche lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna a Bergamo.Una partita cruciale, dunque, per la squadra di Igor Tudor, chiamato a risolvere alcuni ballottaggi riguardanti la formazione iniziale che affronterà i salentini. Tra i dubbi che attanagliano l'allenatore croato c'è ovviamente il ruolo di trequartista. Se da un lato è pressoché indiscutibile la presenza di Kenan Yildiz, che agirà ancora una volta sul centro-sinistra, si registra un testa a testa per il secondo rifinitore che agirà alle spalle di Dusan Vlahovic.

Nico Gonzalez o Kolo Muani: chi gioca trequartista?

Chi giocherà, dunque, al fianco di Yildiz nel 3-4-2-1 con cui la Juventus affronterà il Lecce. In attesa della rifinitura e, soprattutto, delle parole di Tudor in conferenza stampa, quello che si starebbe profilando è un autentico duello tra Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani. L'argentino, sotto la guida del tecnico croato, ha collezionato due gettoni su due da titolare: l'ex Fiorentina è stato impiegato largo a destra contro il Genoa, mentre a Roma è stato alzato proprio sulla trequarti. Nico, dal canto suo, ha mostrato segnali incoraggianti in vista del finale di stagione: la speranza è che Tudor possa permettere all'ex Fiorentina di trovare nuova linfa dopo una stagione davvero deludente.Una situazione diametralmente opposta a quella di Kolo Muani. Il francese dopo un impatto devastante con Thiago Motta (5 goal in tre partite) si è letteralmente e gradualmente eclissato. Dall'arrivo di Tudor, inoltre, il giocatore di proprietà del PSG ha perso il posto da titolare a vantaggio di Vlahovic e con Tudor è rimasto in panchina per novanta minuti col Genoa, prima di giocare uno spezzone in quel di Roma.Uno scenario che, quantomeno sulla carta, suggerisce nuovamente Nico Gonzalez nel ruolo di favorito per un posto nell'undici iniziale che scenderà in campo contro il Lecce. Con buona pace di Kolo Muani, destinato alla terza panchina consecutiva.