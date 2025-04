Nico Gonzalez ha 'dato tutto'. Il quarto ruolo è quello giusto, ma c'è un dubbio evidente

Getty Images

Si è sdoppiato, anzi, si è fatto in quattro. In quattro ruoli diversi., dopo nove mesi in bianconero, non ha ancora trovato una collocazione definitiva né un senso logico al suo acquisto. Ha provato di tutto, adattandosi alle idee di Thiago Motta: esterno destro, poi sinistro, sempre offensivo. Poi è arrivato un esperimento più audace, da prima punta, quando la Juve preferiva lasciare il possesso agli avversari e il feeling tra l’ex Bologna e Vlahovic iniziava a scricchiolare.Adesso?: ti vedo largo a destra, ma a centrocampo. Te la senti? La risposta è stata immediata: sì.



I compiti di Nico Gonzalez, oggi

E così è iniziata un’altra vita per Gonzalez, un nuovo capitolo dopo quelli già scritti in questa stagione. Nel 3-4-2-1 del tecnico croato, ha interpretato il ruolo con dedizione assoluta: lotta, idee, corsa. Tantissima corsa. Tanto che, al triplice fischio, è crollato tra i crampi, svuotato di ogni energia. Ma con un sorriso largo, rivolto ai compagni: "Ho dato tutto. Ho dato tutto." E si vedeva. Perché la sua prestazione è stata esattamente ciò che Tudor gli aveva chiesto. E il risultato, per una volta, era secondario.Gonzalez è tornato centrale nel progetto Juve, anche se, in fondo, lo è sempre stato. A farlo sembrare un elemento marginale sono state le circostanze, le rotazioni, gli infortuni. Ora però ha un compito chiaro, oltre a un ruolo: deve tenere la fascia e inventare, restando largo, larghissimo. Contro il Genoa ha registrato numeri interessanti: 75% di dribbling riusciti, metà dei duelli aerei vinti, 70% di precisione nei passaggi. CDel resto, il tecnico croato aveva già adottato questa strategia alla Lazio, partendo conlargo e inserendosull’altro lato. Nulla di nuovo, quindi. Ma ora la domanda è: quali saranno le richieste specifiche per Gonzalez? Seseguirà il copione visto a, lo vorrà aperto e alto, in costante supporto ai trequartisti e capace di sfruttare l’ampiezza.Potrebbe dare imprevedibilità alla manovra, magari aggiungere qualche gol. E alla fine, cosa serve più di tutto a una squadra obbligata a vincere?