Nico Gonzalez, l'equivoco e il piano della Juventus sul mercato

Un equivoco tattico e un ruolo da comprimario: ilha detto questo del presente dialla Juventus . L’argentino, dopo essere stato uno dei grandi colpi dell’estate scorsa, per cifre e sforzo profuso per acquistarlo, è adesso ritenuto cedibile dal club bianconero.La sua stagione è stata deludente, con un apporto in zona goal/assist ben al di sotto delle aspettative. Inoltre, con l’arrivo di Tudor si è creato un equivoco che certo non aiuta. L’allenatore croato l’ha schierato più spesso da esterno a tutta fascia che da trequartista dietro la punta. Ma, per rispondere alle richieste del gioco di Tudor, non ha la gamba e l’intensità che, per esempio, garantisce un Alberto Costa, pur avendo meno qualità. Insomma, non se ne esce e quindi si aprono le porte del mercato.

Nico Gonzalez Juve, le ultime di mercato

Il futuro di Nico Gonzalez è sempre più in bilico. L’esterno argentino, reduce da una stagione con più bassi che alti, è stato recentemente proposto a diversi club della Saudi Pro League, segno di come il suo nome susciti interesse fuori dall’Europa. Tra le prime realtà ad aver mostrato un concreto apprezzamento c’è l’Al-Ahli, formazione di Gedda allenata dal giovane tecnico tedesco Matthias Jaissle, classe 1988.Tuttavia, la destinazione araba non sembra affascinare particolarmente il giocatore, che non considera prioritario un trasferimento in Medio Oriente a questo punto della carriera. Nonostante ciò, Nico ha pienamente compreso come il suo ruolo stia diventando sempre meno centrale nelle gerarchie della nuova gestione tecnica della Juventus. Un segnale chiaro che potrebbe spingerlo a riflettere sul proprio futuro, anche in funzione dell’obiettivo principale: non perdere il treno dell’Albiceleste in vista dei prossimi impegni internazionali.La possibilità di cambiare aria, dunque, è concreta. E la società non si opporrebbe alla sua partenza, a patto che arrivi un’offerta adeguata. La cifra fissata per lasciarlo partire è di almeno 25 milioni di euro: solo di fronte a una proposta di questo tipo si potrà avviare una trattativa seria.Nico Gonzalez si trova così davanti a un bivio: restare e rischiare di vivere un’annata da comprimario oppure accettare una nuova sfida, magari fuori dai confini europei, per rilanciarsi e restare nel giro della Nazionale.