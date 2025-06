Nico Gonzalez, adesso che succede? L'idea di Tudor e gli sviluppi del mercato

2025 Getty Images

Quasi un anno fa,sbarcava alla Juventus come uno dei colpi più attesi del mercato estivo. La dirigenza bianconera, in particolare Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, aveva puntato forte sull’argentino, versando circa 38 milioni di euro alla Fiorentina per assicurarsene le prestazioni. Un investimento importante, che però finora non ha trovato adeguata risposta in campo.La stagione 2024/25 di Nico è stata, infatti, ben al di sotto delle aspettative: 5 gol e 4 assist in 35 presenze rappresentano uno score modesto per un calciatore chiamato a fare la differenza sulla trequarti. Prestazioni poco incisive e un rendimento discontinuo hanno messo in discussione il suo ruolo nella rosa bianconera.

Nico Gonzalez Juve, problemi tattici nel 3-4-2-1 di Tudor

Panchina al Mondiale per Club: un segnale?

Nessuna offerta, ma l’uscita è da monitorare

Più che una questione di numeri, però, il problema appare soprattutto tattico. Nico Gonzalez è un’ala offensiva pura, abituata a giocare larga e cercare l’uno contro uno. Nel 3-4-2-1 di Igor Tudor , però, le sue caratteristiche sembrano faticare a trovare spazio. Da esterno a tutta fascia non garantisce la doppia fase richiesta dal tecnico; da trequartista, invece, la concorrenza è elevata, con Yildiz, Conceição e Koopmeiners pronti a contendersi il posto.Nel debutto della Juventus al Mondiale per Club contro l’Al Ain, Nico Gonzalez è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una scelta forte da parte di Tudor che potrebbe rappresentare più di un semplice segnale tecnico: potrebbe essere una traccia di mercato da seguire con attenzione.Ad oggi non sono pervenute offerte concrete per l’argentino, ma la sua situazione potrebbe cambiare rapidamente dopo la fine del torneo internazionale. L’addio di Nico Gonzalez non è più un tabù e la Juventus resta in ascolto. La prossima mossa dipenderà anche dalle evoluzioni tattiche e dal mercato in entrata.